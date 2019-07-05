16 AFCON Tur Başa Baş: Uganda Vs Senegal

Uganda ve Senegal arasındaki AFCON turu öncesi 16 bu istatistikleri göz atın. Turnuva öncesi favorilerden Senegal, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Sadio Mane'nin Doğu Afrika'nın kalan tek temsilcisine karşı ateş açabileceğini umuyor. Uganda gruplarında ikinciliği bitirdi, ancak 1978'den beri ilk AFCON nakavt oyununu kazanmak istiyor.