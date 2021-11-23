16 ADET ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ - Haberler
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16 ADET ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

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16 ADET ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

16 ADET ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİMülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 16 adet Arsadan 1 Sırada bulunan arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36.

16 ADET ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİMülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 16 adet Arsadan 1 Sırada bulunan arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ile diğer arsalar ise 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Artırma ihale suretiyle her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

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