16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il - Haberler
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16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Koca: "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir."-İHA-

BALIKESİR (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir."

-İHA-

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