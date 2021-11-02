16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il
Sağlık Bakanı Koca: "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir."-İHA-
BALIKESİR (İHA) - Sağlık Bakanı Koca: "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir."
-İHA-
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