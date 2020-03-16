16/03/2020 günü sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil...
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Sağlık Bakanlığı, 3. Sayfa

16/03/2020 günü sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil...

16/03/2020 günü sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16/03/2020 tarihi itibariyle "Umuma Açık İsraf Eğlence Yerleri", 20/03/2020 tarihi itibariyle Eczaneler ve Hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu...

16.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:03
16/03/2020 günü sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil...

16/03/2020 günü sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16/03/2020 tarihi itibariyle "Umuma Açık İsraf Eğlence Yerleri", 20/03/2020 tarihi itibariyle Eczaneler ve Hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu olarak bir araya gelebileceği spor salonları, yüzme havuzları, klüpler, dernekler, kütüphaneler, parklar, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ile 3 kişeden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, 23/03/2020 tarihi itibariyle süpermarketlerin Pazartesi-Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün 08: 00-16: 00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım önlemler alınacağı; internet üzerinden mal ve hizmet sunan tedarik zincirleri ile taşımacılık, tarımsal faaliyetler, benzin istasyonları, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinde herhangi bir aksama olmayacağı; mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi ve konunun gizli kalması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, şeklinde gerçek dışı bilgilere yer verildiğinin tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında Resmi Belgede Sahtecilik ve Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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