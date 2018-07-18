158 Kişilik Hacı Kafilesi Uğurlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile hacca gidecek ilk kafile İstanbul'dan yola çıkıyor. Oldukça heyecanlı oldukları görülen hacı adayları saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yola çıkacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile Türkiye'den yola çıkacak 158 kişilik ilk hacı kafilesi uğurlanıyor. Oldukça heyecanlı oldukları görülen hacı adayları saat 14.00'te yola çıkacak.

10 yıldır hacca gitmek için beklediğini belirten Aysel Tokgözlü, "Çok heyecanlıyım sevinçliyim, 10 senedir bekliyoruz. Oraları gençken görelim istedik ama 10 sene geçti ve yaşlandık. Torunlarımız var, özleyeceğiz onları. Oraya gideceğiz diye seviniyoruz" dedi. Muhlis Kaya isimli hacı adayı ise "Çok mutluyuz yaklaşık 30 yıldır bekliyoruz. Kutsal topraklara gidiyoruz, sevinçliyiz, heyecanlıyız. Ülkemize, milletimize dua edeceğiz orada" diye konuştu.

İlk hacı kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 14.00'te yola çıkacak. - İSTANBUL