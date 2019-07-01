158 adet akü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı

158 adet akü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinin deposundaki 158 adet aküyü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

158 adet akü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinin deposundaki 158 adet aküyü çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran tarihinde bir telekomünikasyon şirketinin deposundan 88 adet akü çalındı. 18 Haziran tarihinde ise aynı iş yerinden 70 adet akü daha çalındı. Yaşanan akü hırsızlığı ile ilgili olarak Melikgazi Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlıları E.Z, S.B ve O.D. yakalanarak göz altına alındı.

Zanlılardan E.Z. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.D. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Melikgazi Jandarma Komutanlığı, çalınan akülerin bulunması için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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