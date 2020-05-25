156 yıllık belediye bandosundan, sokağa çıkamayan vatandaşlara bayram konseri
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156 yıllık belediye bandosundan, sokağa çıkamayan vatandaşlara bayram konseri

156 yıllık belediye bandosundan, sokağa çıkamayan vatandaşlara bayram konseri Amasya Belediyesinin 156 yıllık belediye bandosu Ramazan Bayramı kapsamında evde kalan vatandaşlara bayram konseri verdi.

25.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:10

156 yıllık belediye bandosundan, sokağa çıkamayan vatandaşlara bayram konseri

AMASYA - Amasya Belediyesinin 156 yıllık belediye bandosu Ramazan Bayramı kapsamında evde kalan vatandaşlara bayram konseri verdi.

Belediye Bandosu, üstü açık otobüsle hem otobüste hem de bütün mahalle aralarında bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara bayram konseri veriyor.

Evlerinde kalan vatandaşlar da balkonlarından bando takımını ilgiyle takip ederek, çalınan parçalara alkış tutarken, kimi vatandaşlar da telefonlarıyla kayıt yaptı.

Bando Şefi Hakan Dinçer, "Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. 4 günlük dışarı çıkma kısıtlaması kapsamında Amasya halkımıza mahalle aralarında bando konserlerini devam ettiriyoruz. Halkımız da bize balkonlardan eşlik ediyor, isteklerini dile getiriyor. Bizde onların elimizden geldiği kadar isteklerini yerine getiriyoruz. Bu süreçte güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz, herkese hayırlı bayramlar" dedi.

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu, "Amasya Belediye Bandomuz 156 yıllık bir geleneği sürdürüyor. Ramazanın bitimine müteakip olarak da yine aynı geleneği bayram boyunca insanımızın evde kaldığı bu dönemde sürdürmeye devam ettik. Bandomuz bayramın birinci gününden itibaren sokaklarımızı, caddelerimizi, mahallelerimizi gezmek suretiyle evde kalan insanımızı balkonlardan eğlendirmeye devam etti. Ramazan Bayramının son gününe kadar da her mahallemizi her sokağımızı gezerek, bu etkinliğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Amasya Belediyesi Bando takımı Ramazan Bayramı boyunca ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında konserlerine devam edecek.

156 yıllık belediye bandosundan, sokağa çıkamayan vatandaşlara bayram konseri

Kaynak: İHA

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