156 yıllık Amerika'da yapımı tarihi piyona müzenin ilgi odağı oldu

1864 yılında Amerika'da yapılan, bakımsız ve kullanılmadığı için tamir edilerek Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesine kazandırılan tarihi piyona, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

1864 yılında Amerika'da yapılan, bakımsız ve kullanılmadığı için tamir edilerek Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesine kazandırılan tarihi piyona, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yaşayan Şehir Müzesi'nin faaliyetlerini beğeniyle takip eden, İrfan ve Tuncay Sayın'ın kızları Şehnaz Sayın tarafından müzeye bağışlanan 1864 yılı yapımı 156 yıllık piyano, Bilecik Belediyesi katkılarıyla onarıldıktan sonra müzedeki yerini geçtiğimiz ay almıştı. Piyano tamircisi Mustafa Bardakçı, oğulları Ertan, Oğuz, Bülent ve 3'üncü kuşak öğrencileri Hayrullah Bardakçı tarafından 45 günde tamir edilen tarihi piyano, Yaşayan Şehir Müzesi'nde sergileniyor.

"Geçen ay müzede sergilenmeye başlayan piyona ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmesi bizleri mutlu etti"

Piyano tamircisi Ertan Bardakçı, yaptıkları çalışma hakkında verdiği bilgide, Bilecik ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesine böyle tarihi bir değeri tekrar kazandırdıkları için ailece çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu görmüş olduğunuz piyano, Amerika'da 1864 yılı yapımı bir piyano. Bunu Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinden aldık ve yaklaşık 45 gün süren bir tamir ve onarımın ardından müzeye tekrar getirip teslim ettik. Belediye Başkanı Semih Şahin'in katkıları ve yakın takibi ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Piyano bize geldiğinde çok kötü durumdaydı. Ayakları kırık ve çalışmıyordu. Babam Mustafa Bardakçı başta olmak üzere ben, kardeşlerim Oğuz ve Bülent Bardakçı ile 3'üncü kuşak olarak yetiştirdiğimiz yeğenim Hayrullah Bardakçı ile birlikte tamir ettik. Bilecik ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'ne böyle bir eseri kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çünkü bu yaşlarda bir piyano genellikle tamir edilmiyor, hurdaya ayrılıyor. Ancak Belediye Başkanı Semih Şahin'in sanata ve sanatçıya çok önem verdiğini anladık ve elimizden geleni yaparak, bu eseri tekrar çalışır hale getirdik. Geçen ay müzede sergilenmeye başlayan piyona ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmesi bizleri mutlu etti.

"Amacımız piyanomuzun sesini yeni nesillere ulaştırabilmektir"

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamada ise amaçlarının piyanonun sesini yeni nesillere ulaştırabilmek olduğunu belirterek, "Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesine çok iyi bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserin kazandırılmasında en büyük emeği olan Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Hiç kimsenin tekrar çalışacağından ümit etmediği 156 yıllık bir piyano, müzemizde tekrar çalışır halde sergileniyor. Bu çalışmada emek veren Mustafa Bardakçı, Ertan, Oğuz ve Bülent Bardakçı ile Hayrullah Bardakçı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Gerekli bakım ve onarımları yapılan piyano artık, müzemize gelen ziyaretçilerimizi nağmeleriyle ağırlayacak" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı