156'yı aradı, annesi için doğum günü sürprizi yaptı
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Jandarma, Elazığ, Ören

156'yı aradı, annesi için doğum günü sürprizi yaptı

156'yı aradı, annesi için doğum günü sürprizi yaptı Elazığ'da 10 şaşındaki Hamza Ören, 156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:24
156'yı aradı, annesi için doğum günü sürprizi yaptı

156'yı aradı, annesi için doğum günü sürprizi yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da 10 şaşındaki Hamza Ören, 156'yı arayarak jandarma personelinin desteğiyle annesine doğum günü sürprizi yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını Valilik koordinesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor. Grupta yer alanlar ihtiyaçların yanı sına gönüllere dokunacak hizmetleri de yerine getiriyor. Bu kapsamda çarşıya çıkamayan Palu ilçesi Örencik köyünden 10 yaşındaki Hamza Ören'de 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak, annesi Sema Ören'e sürpriz yapmak için pasta istedi. Küçük Hamza'nın talebini yerine getiren Jandarma ekipleri, doğum günü pastası alarak ailenin bulunduğu köye gitti. Evinin dışında jandarma ekipleri ile buluşan Hamza, 41 yaşına giren annesine doğum günü sürprizi yaptı.

Oğlunun pasta ile doğum gününü kutladığını gören anne duygusal anlar yaşayarak teşekkür etti.

156'yı aradı, annesi için doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: İHA

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