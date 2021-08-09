155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!

Polonya asıllı video oyun dağıtımcısı CD Projekt'in oluşturduğu video oyun satış platformu olan GOG, mağaza satış fiyatı 155 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz veriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti merkezli video oyun satış platformu GOG, 3 Eylül'e kadar sürecek olan ücretsiz indirim etkinliğini başlattı.

GOG, bugünden itibaren Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus, Syndicate Wars oyunlarını ücretsiz olarak veriyor. Oyunlara sahip olmanız için gereken tek şey GOG hesabınızın olması. Hesabınıza girip oyunları ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz.

GOG tarafından ücretsiz olarak sunulan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

GOG ÜCRETSİZ OYUNLAR

Ultimate Underworld 1+2

Syndicate Plus

Syndicate Wars

ULTIMA UNDERWORLD 1+2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP veya Vista

İşlemci: 1.8 GHz

RAM: 512 MB

Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu 3D grafik kartı (DirectX 9 ile uyumlu önerilir)

Depolama: 2 GB

SYNDICATE PLUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/ 7

İşlemci: 1.8 GHz

RAM: 512 MB

Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu 3D grafik kartı (DirectX 9 ile uyumlu önerilir)

Depolama: 2 GB

SYNDICATE WARS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Minimum Sistem Gereksinimleri: