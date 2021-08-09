155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!
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155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!

155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Polonya asıllı video oyun dağıtımcısı CD Projekt'in oluşturduğu video oyun satış platformu olan GOG, mağaza satış fiyatı 155 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz veriyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti merkezli video oyun satış platformu GOG, 3 Eylül'e kadar sürecek olan ücretsiz indirim etkinliğini başlattı.

GOG, bugünden itibaren Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus, Syndicate Wars oyunlarını ücretsiz olarak veriyor. Oyunlara sahip olmanız için gereken tek şey GOG hesabınızın olması. Hesabınıza girip oyunları ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz.

GOG tarafından ücretsiz olarak sunulan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

GOG ÜCRETSİZ OYUNLAR

  • Ultimate Underworld 1+2
  • Syndicate Plus
  • Syndicate Wars

ULTIMA UNDERWORLD 1+2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows XP veya Vista
  • İşlemci: 1.8 GHz
  • RAM: 512 MB
  • Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu 3D grafik kartı (DirectX 9 ile uyumlu önerilir)
  • Depolama: 2 GB

SYNDICATE PLUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!
Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/ 7
  • İşlemci: 1.8 GHz
  • RAM: 512 MB
  • Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu 3D grafik kartı (DirectX 9 ile uyumlu önerilir)
  • Depolama: 2 GB

SYNDICATE WARS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

155 TL değerinde üç oyun GOG'da ücretsiz oldu!


Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/ 7
  • İşlemci: 1.8 GHz
  • RAM: 512 MB
  • Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu 3D grafik kartı (DirectX 9 ile uyumlu önerilir)
  • Depolama: 2 GB
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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