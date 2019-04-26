155 Polis İmdat Hattını Bir Yılda 45 Bin Kez Arayan Kişiye Hapis Cezası

İstanbul'da 155 Polis İmdat hattını bir yıl içinde 45 bin 210 kez arayan bir kişiye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 56 yaşındaki Şeref Can adlı zanlının 15 Mayıs 2017 ile 15 Mayıs 2018 arasında 155 hattını 45 bin 210 kez aradığı belirtildi ve 5 yıla kadar hapsi istendi. Euronews.com'da Görüntüle