155'i arayıp bisiklet istedi
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155'i arayıp bisiklet istedi

MARDİN'in Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan Ramazan Dağ (9), bisiklet isteğinde bulundu.

155'i arayıp bisiklet istedi
18.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:50

MARDİN'in Derik ilçesinde '155 Polis İmdat' hattını arayan Ramazan Dağ (9), bisiklet isteğinde bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temin edilen bisikleti polislerden alan Ramazan Dağ, büyük mutluluk yaşadı.

Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan Ramazan Dağ, '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak maddi durumları olmadığını söyleyip, bisiklet istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bisikleti, Dağ'ın evine götürdü. Bisikleti karşısında görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Dağ, emniyet ekiplerine teşekkür etti. Dağ, daha sonra bisiklete binerek, evlerinin önünde tur attı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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