154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında Ağrı'da tarihi ve turistik yerleri gezen muhtarlar, davul-zurna eşliğinde halay çekti.

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında Ağrı'da tarihi ve turistik yerleri gezen muhtarlar, davul-zurna eşliğinde halay çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen Hepimiz birlikteyiz Türkiye için görevdeyiz sloganı ile yürütülen 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi kapsamında 154 muhtar Ağrı'ya geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda yapılan proje toplantısının ardından muhtarlar, Ağrı gezisine çıktı. Muhtarlar, Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, eski Bayazıt Evleri Müzesi ve kentin diğer tarihi ve doğal güzelliklerini gezip, İshak Paşa Sarayı'nda davul zurna eşliğinde halay çekip, eğlendi.

Ağrı'ya ilk kez geldiğini söyleyen Ankara Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Cennet Mumcu, 'Türkiye Muhtarları El Ele' projesi için Ağrı'dayız. Burayı gezme fırsatı yakaladık. Şu anda İshak Paşa Sarayı'ndayız. Dünyada kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk yer burası. Gerçekten muhteşem bir yer. Harika bir coğrafya. Ağrı Dağı'nın eteklerinde rüzgarlı bir hava var. Çok güzel bir yer. Ağrı'dan buraya gelene kadar bir ova var. Sonrasında ise sarp virajlar ve dik yamaçlarda yapılan bir saray görüyoruz. Herkes çok misafirperver. İsteyen herkes rahatlıkla gelip görebilir diye konuştu.

'TARİH KOKAN BİR ŞEHİR, AĞRI'

Türkiye topraklarının her bir köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Ankara Çankaya Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Aslı Arslan ise, Gelip görmeyen herkese Ağrı'ya bir kere de olsa gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten Ağrı'yı çok beğendik. Bunu şöyle dile getirmek istiyorum. 'Dağ bizim, taş bizim, doğusundan batısına vatan bizim'. Ağrı tarih kokan bir şehir. İshak Paşa Sarayı'na gerçekten hayran kaldık. Buraya hiç gelmemiş insanlara mutlaka gelip görmelerini tavsiye ediyorum dedi.

154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Arda Güler Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
154 MUHTAR AĞRI'DA HALAY ÇEKTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 10:21:53. #1.16#

title