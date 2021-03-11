'153 Kent Yönetim Merkezi bürokrasiyi ortadan kaldıracak'

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Kent Yönetim Merkezi Adnan Kahveci Parkı'nda yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir kurum, başarısını ve sürdürülebilir kalitesini sağlamak için değişmelidir. Projenin amacı bu değişimle birlikte belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve vatandaşın taleplerini hızlı şekilde karşılayarak, çözüme kavuşturmaktır" dedi.

Vatandaş ve belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldırarak, iletişimi güçlendirmek amacıyla inşaatına başlanan 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi' hizmet binası ile Samsun Büyükşehir Belediyesi güçlü, samimi ve kesintisiz iletişimi odaklıyor. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası'nda şu anda çelik kolon imalatı sürüyor. İki hafta sonra monte işlemi gerçekleştirilecek olan binanın 2021 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Bürokrasi ortadan kalkacak

17 ilçenin tamamıyla ilgili her türlü şikayet ve taleplerin alınacağı merkezin 7/24 hizmet vereceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Toplam inşaat alanı 983.46 metrekare. Bu proje bizim için çok önemli. 1 milyon 350 bin insanımız dahil şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Önerisini, eleştirisini talebini buradan iletebilecekler. Çağdaş belediyecilik anlayışıyla Samsun'da yaşayan vatandaşlara en kısa sürede, en iyi hizmeti sunacağız ve vatandaşlarımız ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldıracağız" dedi.

Küreselleşmeyle ve yeni dijital teknolojilerle birlikte dünyanın hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştiğini ifade eden Başkan Demir, "Bir kurum, başarısını ve sürdürülebilir kalitesini sağlamak için değişmelidir. Projenin amacı bu değişimle birlikte belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve vatandaşın taleplerini hızlı ve etkili şekilde karşılayarak vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsemektir. Bu yıl içerisinde hizmete açacağımız Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz ile vatandaşlarımız asfalttan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok talep, şikayet ve önerilerini arayarak iletebilecekler. Verilen hizmette kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik gibi değerler de ön planda tutulacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı