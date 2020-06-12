152 yıllık meslek lisesi, Marmara Bölgesi'ndeki okullar için sıra üretiyor Bursa'da faaliyet gösteren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmenleri, Marmara Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan okulların öğrenci sırası ve öğretmen dolaplarını üretiyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmenleri, Marmara Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan okulların öğrenci sırası ve öğretmen dolaplarını üretiyor.

Eğitim hayatına 1868 yılında başlayan lisenin Metal Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanları bünyesindeki öğretmenler, siparişi alınan binlerce parça ürünü yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Okul Müdürü Murat Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metal Teknolojisi Alanında son teknoloji cihazların kullanıldığını ve eğitimin yanında önemli bir üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığından 15 bin takım sıra siparişi aldık. Yani 30 bin parça sıra üreteceğiz. İstanbul haricinde Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerdeki okulların sıra ihtiyacını gideriyoruz. Bakanlığımız adına biz üretim yapıyoruz. Hangi ilde hangi okula ne kadar sıra gideceği bilgisi bize geliyor, yaptığımız üretimleri en son aşamasına kadar gidip teslim ediyoruz. Metal bölümünde 9 öğretmenimiz var, her bir öğretmenimiz hem öğretiyor hem de iş yapma kapasitesi itibarıyla çok iyi ustalar. Pandemi sürecinde bu öğretmenlerimiz hafta sonları dahil gelip burada siparişleri yetiştirmek için çalışıyorlar. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında ise 1500 adet öğretmen ve öğrenci dolabı üretiliyor. Yine bunlar da Marmara Bölgesi'ndeki okullara gidecek. Bu bölümümüzde de 6 öğretmenimiz var ve üretimi gerçekleştiriyorlar."

Mesleki eğitimi "üretim içinde eğitim" olarak gördüklerini anlatan Taşdelen, piyasadan aldıkları siparişler doğrultusunda da üretim yaptıklarını dile getirdi.

Taşdelen, üretimde yer alan öğrencilerin bu aşamaları görünce yüksek bir motivasyona sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Okul fabrika gibi işliyor

Okulun Müdür Yardımcısı da olan mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni Ergün Türk, okulun kurulduğu tarihten itibaren alanlarında üretim yapıldığını belirtti.

Bilgi ve birikimlerini kuşaktan kuşağa aktardıklarını vurgulayan Türk, "Öğretmen ve öğrenci dolaplarını kalite standartları doğrultusunda önce kesme, doğrama yapıyoruz, daha sonra kenarlarına bant yapıştırıyoruz. Daha sonra delik açma ve en sonunda montaj işlemlerini yapıyoruz. Ambalajlandıktan sonra siparişleri ulaşması gereken yerlere gönderiyoruz." dedi.

Türk, iş güvenliği ve çevre konusunda gereken önemleri aldıklarını bildirdi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi öğretmen Halil Tosun ise ham madde olarak aldıkları malzemeleri kurdukları üretim istasyonlarında işlemlerden geçirdiklerini aktardı.

Üretim aşamalarına değinen Tosun, "Ham madde bize belli ölçülerde geliyor, belli kalitede ve standartlarda üretim isteniyor. Üretimi gerçekleştirmek için salgın süreci olmasına rağmen gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her istasyonun başında kaliteyi yakalamak için bir öğretmen tayin ettik. Altyapımız ve öğretmen kaynağımız bu üretimi yapmak için yeterli. Öğrenciler, en az 50 farklı uygulama yaparak meslek öğreniyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA