152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı

152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

152 kişinin bulunduğu uçak İsrail'e acil iniş yaptı

Almanya'nın Köln şehrinden kalkan 152 kişinin bulunduğu yolcu uçağı İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslarası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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