151 Kursiyerler İş Hayatına Atılacak

Şahinbey Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında eğitimlerini tamamlayan 151 kursiyere daha sertifikaları verildi.



Şahinbey Belediyesinin 101 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis de düzenlediği Meslek Edindirme Kurslarında Bilgisayar İşletme, İngilizce A1 ve Hızlı Klavye Kullanımı eğitimi alıp, mezun olan 151 kursiyere sertifikaları verildi. Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, iş hayatına atılma yolunda sertifikaların önem kazandığını belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum. Gaziantep'te kaldığım süre içerisinde tüm zamanımı Şahinbey Belediyesine ayırsam yine yetmeyecektir. Yapılan açılış ve çalışmalara yetişemiyoruz. Mükemmel bir ekip çalışması ile vatandaşın neye ihtiyacı varsa o konuda çalışılıyor. Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim. Bu süreç içerisinde ne belediyeler ve ne belediye başkanları gördük. Asli görevleri olan yol ve kaldırım yapımından da vazgeçtik, halkın içinde dahi göremezdik. Bir çiftin nikahını bir belediye başkanının kıyması çok önemli bir hadiseydi. Ama şimdi ise gençler gelip rica ettiklerinde belediye başkanlarımızın zamanı müsaitse onları kırmayıp nikahlarını kıyıyorlar. İş ararken ben ne olsa yaparım devri geçti. Hatta bilgisayar bilmenizde artık yeterli değil. Çünkü hangi kuruma giderseniz gidin size ilk olarak sertifikanızın olup olmadığını soracaklar. Aksi takdirde iş bulmanız neredeyse mümkün değil. Bu nedenle meslek kurslarını çok önemsiyoruz" dedi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu isa vatandaşların her alanda yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Eski belediyecilik anlayışı AK Parti hükumeti döneminde değişti. Cumhurbaşkanımızın da belediyecilikten geliyor olması hepimizin ufkunu açtı. Belediyecilik sadece yol ve kaldırım yapmak değil. Vatandaşın yaşamının her noktasında, ihtiyaç duyduğu anda yanında olabilmek. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana sürekli vatandaşlarımızın yanında olduk. Meslek Edindirme Kurslarımızdan mezun olan 151 kardeşimize sertifikalarını verdik. Aldığınız bu kurslarla iş hayatınıza atılmakta zorlanmayacağınızı tahmin ediyorum. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından 151 kursiyere AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sertifikalarını verdi. - GAZİANTEP