1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" 2022 yılı 1. Çağrıları Açılıyor

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı açılmaktadır.

TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. dönem başvuruları 03. 01. 2022 tarihi itibariyle https://eteydeb. tubitak. gov. tr adresinden alınmaya başlanacaktır.

Çağrı takvimi aşağıda verilmektedir.

1501 için Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

03/01/2022

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi (1, 2)

21/02/2022 (saat 17: 00)

Çağrı Kapanış Tarihi (3)

04/03/2022 (saat 23: 59)

1507 için Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi

03/01/2022

Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi (1, 2)

21/02/2022 (saat 17: 00)

Çağrı Kapanış Tarihi (3)

02/03/2022 (saat 23: 59)

Çağrı Takvimine İlişkin Notlar

1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK'a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK'a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK'a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. 2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir. 3. Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2022 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

1501 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

1507 Başvuru Formu ve Kılavuzu için tıklayınız.

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