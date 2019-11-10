1500 rubik küpten Atatürk portresi yaptılar

10.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:49

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında 5 üniversite öğrencisi, 8 saatte bin 500 rubik küp ile Atatürk portresi yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel anlamlı bir proje hayata geçirildi. 5 üniversite öğrencisi Boyner'in desteği ile dün Metropol İstanbul'da bin 500 rubik küp kullanarak Atatürk'ün 2mx2m boyutunda büyük bir portresini yaptı. Portre 8 saatte tamamlandı.

"GENÇLERİ VE SANATI DESTEKLİYORUZ"

Minik ziyaretçilerin de destek verdiği etkinlikte konuşan Boyner Kurumsal İletişim Müdürü Oya Uzun, "Boyner olarak Ulu Önderimiz Atatürk'ü ölümünün 81. yılında saygı ve özlemle anmak amacıyla genç sanatçılarla birlikte düzenlediğimiz etkinliğimiz ile Türkiye'de bir ilki de hayata geçirmiş oluyoruz. Resim, heykel, psikoloji ve elektronik bölümlerinde okuyan 5 genç, kolektif bir çalışmanın sonucunda rubik küplerle ilk kez bu kadar büyük ve 8 saatte yapılması çok zor bir performansı hayata geçirerek Atatürk'ün 2mx2m boyutunda portresini yaptılar. Böyle anlamlı bir proje ile Ulu Önderimiz Atatürk'ü anmak ve gençlerimizi desteklemek bizim için hem heyecan hem de gurur verici. Gençleri ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA