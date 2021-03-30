1500 rakımda 500 yıllık ardıç
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1500 rakımda 500 yıllık ardıç

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1500 rakımda 500 yıllık ardıçERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi Köter mezrasında 500 yıllık ağaç olduğu bilgisini alan bir grup doğasever, bölgeyi gezdi.

1500 rakımda 500 yıllık ardıç

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi Köter mezrasında 500 yıllık ağaç olduğu bilgisini alan bir grup doğasever, bölgeyi gezdi. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, 1500 rakımdaki mezrada bulunan ve 500 yıllık olduğu ileri sürülen ardıcı inceledi. Mahalle sakinlerinden Engin Atmaca'dan bilgi edinen doğaseverler, ağacın korumaya alınmasını istedi.

Oltu ilçesinde bir grup doğasever, havanın da ısınmasıyla baharda yeşermeye başlayan arazide yürüyüşe çıktı. İlçenin Çataksu Mahallesi'ne bağlı Köter mezrasına giden doğaseverler, yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Mezrada 500 yıllık olduğu ileri sürülen ardıcın bulunduğu bölgeye giden doğaseverler, mahallede oturan Engin Atmaca'dan bilgi aldı. Ağaca baltayla zarar verildiğini belirten Atmaca, 5 asırlık ağaca sahip çıkılmasını istedi.

TEMA Vakfı Oltu gönüllüsü olan avukat Muharrem Kalyon, ağacı görmek için bölgeye yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Oltulu doğasever, emekli öğretmen Osman Aslan da "Daha önce burada 500 yıllık ardıç olduğu söylendi. Biz de merak ettik Oltulu doğaseverler olarak yürüyüş düzenledik, yerinde inceledik. Korumaya alınması ve kesilmemesi için tedbir alınması gerekir" diye konuştu.

Fen bilimleri öğretmeni Emre Kızıltan ise "Tarihe tanıklık etmiş bir ağacın haberini aldık ve buraya geldik. Gerçekten de yaşlı bir ağaç, sahip çıkılmasını istiyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde burayı tekrar ziyaret edeceğiz. Gereken önlemlerin alınması için yetkililere sesleniyoruz" dedi.

1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç
1500 rakımda 500 yıllık ardıç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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