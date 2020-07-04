1500 paket saman ile 1000 dekar alan çıkan yangında küle döndü
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1500 paket saman ile 1000 dekar alan çıkan yangında küle döndü

MANİSA'nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

1500 paket saman ile 1000 dekar alan çıkan yangında küle döndü
04.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:31

MANİSA'nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, 1500 paket saman ile yaklaşık 1000 dekar arazi küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde, Kula'ya bağlı Emre Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede 1000 dekarlık alana yayıldı. Dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği'nin arazözüyle itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de traktörler ve ellerindeki kürekler ile destek olmaya çalıştı.

MAHALLELİ BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİYangın bölgesinin etrafını traktöre taktıkları pulluklar ile çeviren mahalle sakinleri, yangının büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında farklı vatnadaşlara ait 1500 paket saman ile yaklaşık 1000 dekarlık alan küle döndü.  Yanan arazinin biçer döverle daha önce biçilmesi ve bazı vatandaşların mahsullerini kaldırmasının olası hasarı azalttığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor. 'BU ZARARDAN SONRA NASIL EKMEK BULACAĞIZ?'

Eşiyle geçimini samancılıktan sağladıklarını dile getiren Ummuhan Aydın (80), çıkan yangından tarlalarındaki 275 paket samanın küle döndüğünü söyledi. 3 yetim çocuk büyüttüklerini de gözyaşları ile anlatan Aydın, "80 yaşında bir eşim var, onunla birlikte yaşıyoruz. 2 oğlum var, 3 tane yetim çocuk var başımızda. Tüm kış boyunca saman işi ile uğraşıyoruz. Mahsullerimizin neden yandığını bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bizim tarlada yaklaşık 275 paket samanımız yandı. Bu zarardan sonra ne ekmek bulabiliriz, ne aş. Allah daha kötü günler göstermesin" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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