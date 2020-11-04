1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
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1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu

04.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:11

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan havada süzülüşü Ozan Ceylan'ın havada Türk Kahvesi yapması Ozan Ceylan'ın kahveyi fincana doldurması ve içmesi MUĞLA - Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde bin 500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak...

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan havada süzülüşü

Ozan Ceylan'ın havada Türk Kahvesi yapması

Ozan Ceylan'ın kahveyi fincana doldurması ve içmesi

MUĞLA - Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde bin 500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Ceylan

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