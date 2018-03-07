1500 Metre Yükseklikte Doğum Günü Sürprizi

Sivas'ta dağ yürüyüşüne katılan Gülistan Tüfekçi'ye 1500 rakımlı dağda arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Sivas'a 81 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıbel Ormanı'nda yürüyüş yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliğine bağlı 75 kişilik grup, 56 yaşına giren Gülistan Tüfekçi için doğum günü sürprizi hazırladı. Yıllar önce yürüyüş zorluğu çeken, fakat doğa yürüyüşleri ile sağlığına kavuşan Tüfekçi, çok sevdiği dağlarda doğum gününü kutladı. Yürüyüşün bir kısmında dinlenmeye geçen grup, arkadaşları Tüfekçi'den habersiz taşıdıkları doğum günü pastasının üzerinde bulunan mumları yakarak Tüfekçi'ye unutulmayacak bir doğum günü sürpriz yaptı. 10 yıldır dağlarda yürüyüş yapan Tüfekçi, sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Böyle bir sürpriz beklemediğini ifade eden Gülistan Tüfekçi, "Doğum günümün olduğunu biliyordum ama bana böyle bir sürprizin yapılacağını düşünmüyordum. Şuanda heyecandan konuşamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Acaba kaç kişi dağın zirvesinde doğum günü kutluyordur. Ben çok şanslı kişilerden biriyim. İyi ki böyle bir ekipteyim. 56 yaşına girdim. Tabii ben 56 yaşında hissetmiyorum kendimi. Daha genç ve daha zinde olduğumu düşünüyorum. Onu dağlara borçluyum, bu arkadaşlara borçluyum. Dağlara ve herkese çok teşekkür ediyorum. Dağlar bize çok şey verdi. Doğa yürüyüşlerini ben 9-10 yıldır yapıyorum. 9-10 yıl önce sağlığımı kaybetmiştim, yürüyemiyordum, kitleniyordum. Fakat bu doğa yürüyüşlerine başladıktan sonra yeniden hayat buldum, canlandım. Hedefim 70 yaşına kadar yürümek. Tabii 70 yaşından sonra da bırakmayacağım" dedi. - SİVAS