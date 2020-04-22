1500 dolarlık alacağı için kendini yakmaya kalktı
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Adana, Güncel, Haber

1500 dolarlık alacağı için kendini yakmaya kalktı

ADANA'da Necmettin Taylan (38), Umman'da çalıştığı inşaat şirketinden 1500 dolarlık alacağını 6 aydır alamadığı gerekçesiyle, pet şişe içindeki benzini üzerine döküp, kendisini yakmak istedi.

22.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:29
1500 dolarlık alacağı için kendini yakmaya kalktı

ADANA'da Necmettin Taylan (38), Umman'da çalıştığı inşaat şirketinden 1500 dolarlık alacağını 6 aydır alamadığı gerekçesiyle, pet şişe içindeki benzini üzerine döküp, kendisini yakmak istedi. Yola döktüğü benzini ateşe veren Taylan, yarım saatte ikna edilebildi.

Olay, Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde saat 15.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk babası Necmettin Taylan, yaklaşık 2 yıl Umman'da bir inşaat şirketinde çalıştı.

Adana'ya dönen Taylan, şirketten alacağı olan 1500 doları aradan geçen 6 aya rağmen alamadı. Parasını almak için inşaat şirketinin ofisine giden Taylan, yine iddiaya göre "Koronavirüs salgınından dolayı bir işlem yapamıyoruz" cevabını aldı.  Aldığı yanıt üzerine sinir krizi geçiren Taylan, pet şişe içindeki benzini, çıktığı caddede üzerine ve yola döktü. Kendisini yakacağını söyleyen Taylan, yolu ateşe verdi. Olay yerine polis, itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yarım saatlik uğraşı sonucu Taylan, kendisini ateşe vermekten vazgeçti.  

Trafiğe kapanan yol ise yeniden açıldı.


Kaynak: DHA

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