150 yıllık tarihi konak turizme kazandırılacak
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150 yıllık tarihi konak turizme kazandırılacak

150 yıllık tarihi konak turizme kazandırılacak 'Atatürk Evi' olarak da bilinen konakta inceleme yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay: "Bu muhteşem eserler ne yazık ki iklim şartlarının da etkisiyle yıpranmış"BİTLİS – Bitlis'te yaklaşık 150 yıl önce Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve 'Atatürk...

16.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:28

150 yıllık tarihi konak turizme kazandırılacak

'Atatürk Evi' olarak da bilinen konakta inceleme yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay:

"Bu muhteşem eserler ne yazık ki iklim şartlarının da etkisiyle yıpranmış"

BİTLİS – Bitlis'te yaklaşık 150 yıl önce Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve 'Atatürk Evi' olarak da bilinen 3 katlı tarihi konağın turizme kazandırılması için çalışma başlatılacak.

Merkez Muştakbaba Mahallesi'nde bulunan ve 150 yıl önce Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve içindeki işlemeleri ile kök boya desenleri günümüz şartlarına kadar gelen tarihi Bitlis evi yıkılmaya yüz tuttu. 1978 yılında evi satın aldıklarını, 1980'li yıllardan sonra tescillenen tarihi binanın bugüne kadar bakımlarını yapan Hamdullah Kalkan, çetin kış şartlarından dolayı hasar görmeye başlayan tarihi evin dokusunun kaybolmaması için yetkililerin devreye girerek restorasyon için çalışma başlatmasını istedi.

Kapı girişi, hamam bölümü ve iç mimarisindeki dekoratif işlemelerle günümüze kadar gelen ev, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tescilli yapılar arasına alındı. O tarihten sonra evin sahipleri Hamdullah Kalkan ve kardeşleri kendi imkanları ile evi korumaya devam etti. Geçtiğimiz yıl yaşanan kış şartları sonrasında damında ve orta bölmelerinde çökmeler meydana geldiğini ifade eden Kalkan, damı kendi imkanlarıyla onardıklarını ancak orta bölmede çökme yaşandığını dile getirdi.

"Tarih kitaplarında İsa Kalkan veya Atatürk Evi olarak geçmektedir"

Amaçlarının bu evi gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Hamdullah Kalkan, "Evimiz hicri 1315 yılında Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiştir. 1970 yılından itibaren de bize intikal etmiş bir binadır. Tarih kitaplarında İsa Kalkan veya Atatürk Evi olarak geçmektedir. Biz bu evin ya restore edilmesi ya da devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

"Bu bina tam bir estetik harikası"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da tarihi Bitlis evini ziyaret ederek, ev hakkında bilgi aldı. 130 yıllık evin muhteşem bir eser olduğunu, korunması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Vali Çağatay, Bitlis'in 7 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu kaydetti. Vali Çağatay, "Kadim şehir Bitlisimizin çok önemli ve özel binalarından birisini gezdik. Yaklaşık tarihi 150 yıla uzanan Ahmet Ağa Konağı deniliyor, bu bina tam bir estetik harikası. Bitlis 7 bin yıllık tarihi içerisinde onlarca uygarlığı görmüş. En son da atalarımız gelip buralara yerleşmiş, buraya muhteşem eserler bırakmışlar. Bu muhteşem eserler ne yazık ki iklim şartlarının da etkisiyle yıpranmış. Bugün gezdiğimiz konak da bu eserlerden birisidir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu konağı değerlendirmek istiyoruz. Muhtelif kaynaklar bularak bu konağı ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Derenin etrafındaki hakiki güzellikler ortaya çıkacak"

Dere Üstü Islah Projesi hakkında da konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, esnafı mağdur etmeden projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Bitlis'in ortasında bir dere yatağı problemimiz var. Dere yatağı bizim geçtiğimiz yıl İl Özel İdaresine ait kaba tabiri ile 'Hanedan Oteli' binasının yıkımı ile başlayan yıkımlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şu anda kamulaştırma için alt yapı hazırlandı. Vatandaşlarımızla görüşmeler yapılıyor. Bunlar tamamlanıp vatandaşlarımızın tamamına hakları hakkınca verildikten sonra dere yatağını temizleyeceğiz. Dere yatağı tertemiz yapılacak. Arkasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bizlere sözü var. Dere yatağının etrafı bir rekreasyon alanı haline getirilecek. Derenin etrafındaki hakiki güzellikler ortaya çıkacak. 1800'lü yıllardan kalan Ulu Cami, Feyzullah El Ensari Türbesi, beş minare gibi eserlerin tamamı harika eserler olarak ortaya çıkacak. Bitlis ise tarihte hak ettiği yeri bulacaktır. Türkiye'ye ve dünyaya hak ettiği gibi kendisini gösterecektir" şeklinde konuştu.

150 yıllık tarihi konak turizme kazandırılacak

Kaynak: İHA

Manşet

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