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150 YILLIK KÖYE İLK KEZ VALİ ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin merkeze bağlı olan ve geçmişi 150 yıl öncesine dayanan Küllü Köyü'nü ilk kez bir Vali ziyaret etti.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin merkeze bağlı olan ve geçmişi 150 yıl öncesine dayanan Küllü Köyü'nü ilk kez bir Vali ziyaret etti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, köylülerle sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Vali Erdinç Yılmaz'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut da eşlik etti. Vali Erdinç Yılmaz'ın ziyareti sırasında, Araştırmacı yazar Kadir Aslan, Küllü Köyü'nün tarihi hakkında bilgi verdi. Aslan, Küllü Köyü'nü şimdiye kadar hiçbir valinin ziyaret etmediğini belirterek, Köyümüz 150 yıllık bir geçmişe sahip. Bizler Kafkaslardan geldiğimiz için Osmaniye'de, Cebelibereket Mutasarrıfına Valisine müracaat ederek bu dağların korunması bakımından Küllü Köyü'ne yerleşmesine uygun görmüşler ve bizi buraya iskan etmişler dedi.

Daha sonra Köy Muhtarı Ali Kara'dan köy hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, Küllü Köyü sakinleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

150 YILLIK KÖYE İLK KEZ VALİ ZİYARETİ

150 YILLIK KÖYE İLK KEZ VALİ ZİYARETİ

150 YILLIK KÖYE İLK KEZ VALİ ZİYARETİ

150 YILLIK KÖYE İLK KEZ VALİ ZİYARETİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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