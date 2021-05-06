150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar

150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinin Kulak ile Çaybaşı ilçesinin Gümüşlü mahallelerini ayıran Meşebükü Deresi üzerine inşa edilen ahşap yaya köprü, 150 yıldır ayakta duruyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinin Kulak ile Çaybaşı ilçesinin Gümüşlü mahallelerini ayıran Meşebükü Deresi üzerine inşa edilen ahşap yaya köprü, 150 yıldır ayakta duruyor. Tahtalar arasında açıklık olduğunu söyleyen çevre halkı, köprünün bakımının yapılmasını ve korunmasını istiyor.

Kulak ve Gümüşlü mahallelerinin sakinleri, iletişimi kısa sürede sağlamak için iki mahalleyi birbirinden ayıran Meşebükü Deresi üzerine yaklaşık 150 yıl önce tahta, çivi, tel ve halat kullanarak ahşap köprü inşa etti. Dere yatağından 4 metre yükseklikte ve yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ahşap yaya köprüsü, hala kullanılmaya devam ediyor. Köprünün bakımı ise iki mahalle halkı tarafından yapılıyor. Köprü, iki mahalleyi en kısa güzergahtan birbirine bağladığı için tercih ediliyor.

'GEÇERKEN KORKANLAR OLUYOR'Kulak Mahallesi Muhtarlığı Azası Mevlüt Yüksel, "Düğün, davet, cenaze merasimlerimize bu köprüden geçerek katılıyoruz. Ayrıca market ihtiyaçları da yine bu köprü üzerinden karşılanıyor. Çevre mahallelerden bu tarafa gelmek isteyenler de bu köprüyü kullanıyorlar. Köprüden geçerken korkanlar oluyor" dedi.'KORUNMASINI İSTİYORUZ'Kulak Mahallesi'nde oturan Mehmet Uylas ise, "Ben şu anda 70 yaşının üzerindeyim. Benden önceki tarihlerde de bu köprüler vardı. İki ilçeyi iki mahalleyi birbirine bağlayan köprü. Yıllar öncesine dayanarak Gümüşlü Mahallesi ile Kulak Mahallesi'nin arasında dedelerimizden gelen geleneklere göre akraba bağlılığımız var. Cenaze, düğün, imece usulü çalışmak için bu köprüyü kullanıyoruz. Biz bu köprüyü 10-15 yılda bir bakımını yapıyoruz. Bu tamiratı da iki mahalle halkı kendi aralarında imece usulü yapıyor. Köprümüz bu şekilde günümüze kadar geldi. Biz bu köprümüzün korunmasını istiyoruz" diye konuştu.'ŞU ANDA TEHLİKELİ, TAHTALAR ARASINDA AÇIKLIK VAR'

Aydın Uylas da, "Bu köprü dedelerimizden beri var. Bu köprüyü köylüler kendi imkanlarıyla yaptı. Tadilatını da kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Bu köprü şu anda tehlikeli. Tahtaların arasında açıklık var. Köprünün bakımının yapılmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.


150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar
150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 150 yıldır ayakta olan ahşap köprüye bakım yapılmasını istiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:44:20. #1.14#

title