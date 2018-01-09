150 Yılda Bir Oluyor! 31 Ocak'ta Ay'a Bakmayı Unutmayın, Böylesini Bir Daha Göremezsiniz
Kanlı ay, mavi ay, süper ay... Tüm bu olaylar 31 Ocak'ta ay tutulması ile birlikte gerçekleşecek. 150 yılda bir gerçekleşen bu olay Türkiye dahil pek çok ülkeden gözlemlenebilecek.
Ocak ayının ikinci dolunayı, ay tutulması ile birlikte yanında 3 tane ay çeşidini de bizlere gösterecek. Farklı bir görsel şölen görmek istiyorsanız 31 Ocak gecesi gökyüzüne bir bakmanızda fayda var.
EN SON 1986'DA GÖRÜLDÜ
En son bu olaylar bir arada 152 yıl önce, 31 Mart 1866 tarihinde gerçekleşmişti. Bu olaylar yakın zamanlarda karşılaştığımız olaylar, ancak bu sefer ilginç ve önemli olan tüm bu olayların bir arada gerçekleşecek olması.
MAVİ AY, SÜPER AY, HEPSİ BİRLİKTE
Örneğin, "Mavi ay" terimi aynı ay içerisinde ikinci kez dolunay gerçekleştiğinde kullanılıyor ve bu olay 2.5 yılda bir gerçekleşiyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumundayken gerçekleşen dolunaylara ise "Süper ay" deniyor ve bu olay da 411 günde bir gerçekleşiyor.
NASA DA UYARMIŞTI
NASA geçtiğimiz günlerde "Ay sonundaki bu ender gökyüzü olayını kaçırmayın." mesajını bildirmişti. Ay gözlemciler ve bilim insanları da bu çağrıya kulak vererek 150 yılda bir gerçekleşen bu fırsatı kaçırmamak için teleskoplarını Ay'a çevirecek.
TÜRKİYE'DE DE GÖZLEMLENECEK
Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğum saatlerinde gözlemlenebilecek. Yukarıdaki tabloya göre o anı gözlemleyebilmek için en uygun yer, Endonezya, Orta ve Doğu Asya, Avustralya ile Yeni Zelanda olacak. Grafiğin ortalarında kalan karanlık bölgeler ise bu olayları maalesef kaçıracak. Doğu bölgelerimizde Batı'ya kıyasla daha iyi gözlemlenebilecek bu olayları kaçırmak istemiyorsanız 31 Ocak'ta ay yükselirken gökyüzünü takip etmelisiniz.
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