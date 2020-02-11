150. Yıl Okullar Arası Spor Turnuvası Start Aldı

11.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:25

20 Nisan'a kadar devam edecek turnuvanın açılış maçını Belediye Başkanı Alper Taban ile Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru yaptı. Yaklaşık 2 buçuk ayık turnuvada 5 bin dolayında öğrenci 10 farklı branşta mücadele edecek.

İnegöl Belediyesi'nin 4 yıldır düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali organizasyonu, bu yıl 1870 yılında kurulan belediyenin kuruluşunun 150. Yılı nedeniyle "150. Yıl Spor Turnuvası" ismiyle düzenleniyor. 5'inci kez hayata geçirilen organizasyonun startı bugün masa tenisi ile verildi. İlk müsabaka Belediye Başkanı Alper Taban ile Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru arasında oynandı.

Belediye Spor Salonunda yapılan açılış maçı sonrası Başkan Taban ve beraberindeki heyet öğrencilerin çekişmeli müsabakasını izledi. Ardından bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 150'nci yıl Spor Turnuvasını başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sportif başarılarını da önemsiyoruz. Bu anlamda 5 bin civarında öğrencimize farklı branşlarda spor yapma imkanı sundukları için Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

60 BİN ÖĞRENCİNİN BULUNDUĞU ŞEHİRDE SPOR KAÇINILMAZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Belediyemizin kuruluşunun 150'nci yıl dönümü vesilesiyle şehrimizde bu yıl bir dizi etkinlikler yapacağımızı ifade etmiştik. Köklü bir şehiriz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi gücünü geçmişinden alan güçlü bir şehiriz. Gelişmeye, büyümeye ve şehrimizde her anlamda mesafe kaydetmeye devam ediyoruz. Tabi genç bir nüfusumuz var ve öğrenci nüfusumuz da bir hayli fazlaca. 60 bin öğrencinin yer aldığı bir şehirde spor kaçınılmaz. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerimize imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da bugün 150. Yıl Okullar Arası Spor Turnuvasının başlangıcını yaptık. Milli Eğitim Müdürümüzle masa tenisi branşında bir açılış gerçekleştirerek startı vermiş olduk" diye konuştu.

69 OKULDAN 5 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK

Turnuva hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, "69 okul ve yaklaşık 5 bin öğrencinin katılım sağlayacağı turnuvada, 41 ortaokul 28 lise yer alıyor. 10 branş ve 50 kategorimiz var. Futbol, futsal, voleybol, basketbol, masa tenisi, bocce, puanlı atletizm, dart, Oryantiring, spor tırmanışı branşlarında genç erkek, genç kız, yıldız erkek, yıldız kız, küçük erkek, küçük kız kategorilerinde yarışmamız start almış oldu. 11 Şubat itibariyle başlayan turnuvamız 20 Nisan'a kadar devam edecek" açıklamalarında bulundu.

Sporun güzel bir imkan olduğuna da dikkat çeken Taban, "Ortak paydamız. Gençlerin kişisel gelişimleri, yarın bu meslekleri icra etmek isteyenler için de güzel bir başlangıç ve aynı zamanda öğrencilerimizin kaynaşması adına güzel bir imkan olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizler de ara ara bu müsabakaları takip ederek öğrencilerimizin yanında olacağız. Ben bu vesileyle emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Gençlik Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler