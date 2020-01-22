150 öğrenci gazilerle buluşarak şehitleri ziyaret etti

22.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:40

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 5. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen Edebiyat Kampı etkinlikleri kapsamında öğrenciler, şehitliği ziyaret etti.

Samsun Asri Mezarlığı ve Kıran Mezarlığında düzenlenen programda Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin ve Muş'tan KYK yurtlarında kalan 150 kız öğrenci, gazilerle birlikte şehitliğe geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, vatan topraklarında huzurlu, bağımsız ve özgürce yaşamalarını şehitlere borçlu olduklarını söyledi.

Bütün şehitlere minnettar olduklarını vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu ziyaretlerimiz şehitlerimizin ruhlarını şad edecek. Onların bize emanet bıraktığı bu eşsiz vatan topraklarına sımsıkı sarılarak emanetlerini gelecek nesillere, yani sizlere en iyi şekilde bırakmalıyız. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Şehit ve gazilerimizin haklarını yalnız onların emanetlerine sahip çıkarak ödeyebiliriz. Aziz şehitlerimize ve yaşayan gazilerimize minnet duyuyoruz. Şehit ve gaziler vurulunca değil, unutulunca ölür." ifadelerini kullandı.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an okunup dua edildi.

Kaynak: AA