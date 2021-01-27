150 milyon TL'lik termal devre mülk dolandırıcılığı: 33 gözaltı
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150 milyon TL'lik termal devre mülk dolandırıcılığı: 33 gözaltı

27.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:34
150 milyon TL'lik termal devre mülk dolandırıcılığı: 33 gözaltı

Afyonkarahisar'da termal devre mülk satışı bahanesiyle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 7'si kadın 33 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da termal devre mülk satışı bahanesiyle 7 binin üzerinde kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 7'si kadın 33 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesindeki devre mülklerin tapularının çıkarılıp, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradıkları mağdurlara, 'mail order' sistemi aracılığıyla satış yaptığı ve bu yöntemle 7 binin üzerine kişiyi yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Afyonkarahisar ve İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyen ekipler 33 şüpheliyi gözaltına aldı. 7'si kadın 33 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Minibüslerle adliyeye getirilen şüphelilerden bazı kadınların ağladığı görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin sevk edilmesi sırasında mağdurlar da adliye girişinde toplanıp, pankartlar açtı.

DHA - Ali Fuat Güçlüer

Kaynak: Tourism Today

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