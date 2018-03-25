150 Milyar Dolarlık Hedefe Hizmet İhracatçıları Birliği ile Ulaşılacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 hedefleri arasında 500 milyar dolarlık mal ticaretinin yanında, 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefinin yer aldığını belirterek, "Kurulan birliğimizin bu hedefe ulaşmamızda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Büyükekşi, Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile kurulan Hizmet İhracatçılar Birliği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TİM olarak birliğin kuruluşuna ilişkin hazırlık çalışmalarını bir süredir yürüttüklerini belirten Büyükekşi, küreselleşen dünyada artık mal ticareti kadar hizmet ticaretinin de son derece önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Son verilere göre küresel mal ticaretinin 17-18 trilyon dolar seviyelerindeyken, hizmet ticaretinin de 5 trilyon dolara yükseldiğini kaydeden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Üstelik mal ticaretinde son 20 yılda konjonktüre bağlı iniş çıkışlar gözlenirken, aynı dönemde hizmet ihracatı sadece 2009 yılında düşüş kaydetti. Türkiye olarak küresel ekonomideki yerimizi sağlamlaştırmak ve küresel belirsizliklerin mal ticaretindeki olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için hizmet ihracatına gereken önemi vermemiz gerekiyor. Bu sayede ülkemizin hizmet ihracatındaki potansiyelini açığa çıkararak, küresel hizmet ticaretinden aldığı payı artırabilmeyi hedefliyoruz. 2023 hedeflerimiz arasında 500 milyar dolarlık mal ticaretinin yanında, 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz de yer alıyor. Kurulan birliğimizin bu hedefe ulaşmamızda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum."



"Türkiye hizmet alanlarında çok önemli bir potansiyele sahip"

TİM Başkanı Büyükekşi, 2013 yılında " İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği" bünyesinde faaliyet gösteren "İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği"nin unvanının, "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği" olarak değiştirilmesiyle hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm ihracatçıları aynı çatı altında toplamayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye'nin yazılım, turizm, yurt dışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Bu potansiyeli hayata geçirebilmek ve hizmet ihracatımızı geleceğe taşıyabilmek için, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğimiz çok önemli çalışmalara imza attı. Ancak hizmet ihracatındaki potansiyelimizi de göz önüne alarak, hizmet ihracatımıza ilişkin ayrı bir birlik kurulması gerektiğini farklı platformlarda dile getirmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

"Birliğimiz, kuruluş genel kurulu ile kendi organlarını oluşturacak"

TİM Başkanı Büyükekşi, 2016'da başlattıkları Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nın bu gerekliliği gözler önüne serdiğini belirtti.

Araştırmaya katılan firmaların bu yöndeki yoğun taleplerini Ekonomi Bakanlığı'na ilettiklerini bildiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Dün yayınlanan tebliğ ile de süreç resmiyete dökülmüş oldu. Birliğimiz, kuruluş genel kurulu ile kendi organlarını oluşturacak ve faaliyetleri genel kurul ile birlikte başlayacak. Hizmet ihracatçılarımızı aynı çatı altında toplayarak sektörü 2023 hedeflerine taşıyacak. Sektörümüz, ihracatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, birliğin kuruluşu dolayısıyla Ekonomi Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."