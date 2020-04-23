150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan'da göndere çekildi
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150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan'da göndere çekildi

150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan'da göndere çekildiBİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 150 metrekarelik dev Türk bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

23.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:35
150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan'da göndere çekildi

150 metrekarelik Türk bayrağı Tatvan'da göndere çekildi

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 150 metrekarelik dev Türk bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Tatvan Liman Başkanlığının ortak girişimiyle ilçeye kazandırılan dev Türk bayrağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde törenle göndere çekildi. Çok sayıda davetlinin katılımıyla Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı. Akabinde bir konuşma yapan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, "Yüce meclisimizin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde burada toplanmamızın sebebi olan bu güzel sahil bandına inşa etmiş olduğumuz 45 metre uzunluğundaki bayrak direğine 150 metrekarelik dev bayrağı asmak ve ebediyen semalarımızda dalgalanmasını sağlamaktır. Tatvan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük Türk bayrağı olma özeliğine sahip olan yaklaşık 50 metre yükseklikteki 150 metrekarelik dev Türk bayrağı göndere çekildi.

Düzenlenen program sonrası konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, iki güzelliği bir arada yaşadıklarını söyledi. Göndere çekilen Türk bayrağının Tatvan'a hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Özkan, "Yüce meclisimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan bu güzel ve özel 23 Nisan gününde iki ayrı güzelliği bir arada yaşıyoruz. Tatvan'ımız için hep 'doğunun incisi, bölgenin birincisi ve en güzeli' diyoruz. Gerçekten Tatvan insanıyla, sahiliyle ve coğrafyasıyla ayrı bir güzellikti. Ama bugün de arkadaşlarımızın emeği, arkadaşlarımızın yüreği ve arkadaşlarımızın gayreti ile Bayrağımızla bu güzelliği daha da pekiştirmiş olduk. İlelebet dalgalanacak al sancağımızı Tatvan'ımızın sahiline dikmiş olduk. Tabii bu ilçemiz için ayrı bir güzellik oldu, ayrı bir coşku oldu. Burada özellikle liman başkanımız ve Yaşar Çebi abimizin çok çok büyük emekleri var. Tabi bu emeğe nacizane Tatvan Belediyemiz, bizler, diğer arkadaşlarımız ve bütün Tatvan'ımız katkı sundu. Bu vesile ile ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu 23 Nisan gününde, bu güzel ve özel günde dalgalandırdığımız şanlı bayrağımızı biz şehitlerimize, gazilerimize ve de ülkesine hizmet etmiş, emeği geçmiş bütün vatan erlerine atfen bütün Tatvan'a, bütün Tatvanlının yüce gönlüne emanet ediyoruz. Tabi gönül isterdi ki; bugün de bütün Tatvan'ımız coşkuyla, bütün çocuklarımız yanımızda, el ele ve ellerinde bayraklarla bizlerle olsun. Ama maalesef dünyanın, ülkemizin ve hepimizin uğraştığı bir salgın belası var. İnşallah onu da hep beraber kurallara uyarak atlatacağız. Bu vesileyle; temsilen mesafe kurallarına da uyarak, tedbirlerimizi alarak bayrağımızı göndere çektik. Bütün Tatvan ve bütün Tatvanlıların adına ben tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah az önce de ifade ettiğim gibi yüce bayrağımızı, şehitlerimize, gazilerimize atfen bütün Tatvan'ın yüce gönlüne emanet ediyoruz" diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise "Bugün 23 Nisan. İki kez gazilik unvanı almış meclisimizin 100. yıldönümünde bir araya toplanmış olduk. Bu kutlamayı daha kalabalık bir ortamda gerçekleştirmek istiyorduk. Malumunuz dünyayı saran korona virüsünden dolayı katılım sayısını kısıtlı tuttuk. Açılışını yaptığımız bayrak ile buraya güzel bir değer katıldı. Van Gölü'nün incisi olan Tatvan'ımız en büyük güzel parçasını, kırmızı beyaz elmasını, yakutunu yerleştirdik. Burada güzel bir şekilde dalgalanacak. Bu bayrağın dikilmesinde emeği geçen Liman Başkanımıza, yardımcı olan iş adamlarımıza, kaymakamlığımıza ve Kuzucular Marinaya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışıldı. Herkes ilk günden beri heyecanla dikileceği günü bekliyordu. Tekrardan tüm ülkenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda salgından kurtuluruz ve bu gibi kutlamaları halkımız ile birlikte yaparız" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen tören sonrası davetliler dev Türk bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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