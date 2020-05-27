150 metre ileriye yapılan döner kavşak mahallelinin yolunu 40 kat uzattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

150 metre ileriye yapılan döner kavşak mahallelinin yolunu 40 kat uzattı

Konya-Beyşehir kara yolu üzerinden ulaşımı sağlanan Emen mahallesinin, yeni duble otoyolun inşasında girişten 150 metre ileriye yapılan döner kavşak, vatandaşların yolunu 40 kat uzattı.

27.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:59

Konya-Beyşehir kara yolu üzerinden ulaşımı sağlanan Emen mahallesinin, yeni duble otoyolun inşasında girişten 150 metre ileriye yapılan döner kavşak, vatandaşların yolunu 40 kat uzattı.

Konya'nı Beyşehir ilçesine bağlı 500 nüfuslu Emen Mahallesi, Selçuklu dönemi cami, köprü ve çeşmenin yanı sıra bozulmamış doğası, cana yakın insanları ve asırlık taş evleriyle dikkati çekiyor.

Tarım ve hayvancılığın yapıldığı mahallede yaşayanlar, iki yıl önce tamamlanan Konya-Beyşehir kara yolunda döner kavşağın 150 metre ileriye yapılmasıyla sıkıntılı günler geçiriyor.

İlçeden gelene girişin olmadığı mahallenin sakinlerinden "kavşak" talebi

Mahallenin kadın muhtarı Emine Çini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle girişinin 150 metre ötesine yapılan döner kavşak yüzünden sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledi.

Karayolunun tamamlanmasıyla mahalle girişindeki kavşağın kaldırıldığını anlatan Çini, şöyle konuştu:

"Buraya bir kavşak yapılmasını ve tersten girişin kalkmasını bekliyoruz. Yarın birgün bir sıkıntı ve kaza yaşanmadan bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Bu karayolu yapıldığında kavşağı 150 metre ileriye taşıdılar. Sonrasında bu döner kavşaktan mahalleye girişi için çalışma yapılacaktı. Ancak bir türlü bu çalışmalar yapılamadı. Kamulaştırma nedeniyle mahkemelik olundu. İlçeden gelen vatandaşlarımız, 150 metre boyunca tersten gelerek mahalle yoluna girebiliyor. Diğer yandan Konya istikametindeki yaklaşık 3 kilometre ilerideki kavşaktan dönüp gelmesi gerekiyor. Bu da 6 kilometre mesafe demek. İki yıldır bunun düzeltilmesi için talepte bulunuyoruz. İstimlak sürecinden dolayı iş bugüne kadar uzadı. Şu anda bu sorun da aşıldı gibi ancak bu sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Kavşak yolun karşısından düzenlenmiş olsa yeni yol yapmaya da gerek kalmayacaktı. Göbeği eskiden olduğu yere yapılarak buradan giriş sağlanabilirdi."

Mahalle sakinlerinden Akif Sucu ise ilçeden gelen vatandaşların 150 metre tersten girerek, mahalle yoluna girebildiğini anlatarak, "Yolumuz ters. Beyşehir'den gelen bazı mahalleli buradan girdiği için ceza kesildi. Ayrıca tersten giriş ciddi trafik kazası ihtimalini de artırıyor. Eski yolumuz burası, karşıdan sağlanıyordu. Konya'dan ve Beyşehir'den gelenler bu karayolu üzerindeki girişin karşısındaki kavşağı kullanıyordu." diye konuştu.

150 metre ileriye yapılan döner kavşak mahallelinin yolunu 40 kat uzattı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda...
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında kurgulanmıştı
5 kırmızı kartlı tarihi Samsunspor maçı için eski Beşiktaşlı Zago'dan çarpıcı iddia: Her şey saha dışında...
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Fahrettin Koca Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Acun Ilıcalı Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ergin Ataman Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Türk Bursa Kavga
Şu an buradasınız: 150 metre ileriye yapılan döner kavşak mahallelinin yolunu 40 kat uzattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 12:59:50. #1.15#
title