150 metre ileriye yapılan döner kavşak mahallelinin yolunu 40 kat uzattı Konya-Beyşehir kara yolu üzerinden ulaşımı sağlanan Emen mahallesinin, yeni duble otoyolun inşasında girişten 150 metre ileriye yapılan döner kavşak, vatandaşların yolunu 40 kat uzattı.

Konya-Beyşehir kara yolu üzerinden ulaşımı sağlanan Emen mahallesinin, yeni duble otoyolun inşasında girişten 150 metre ileriye yapılan döner kavşak, vatandaşların yolunu 40 kat uzattı.

Konya'nı Beyşehir ilçesine bağlı 500 nüfuslu Emen Mahallesi, Selçuklu dönemi cami, köprü ve çeşmenin yanı sıra bozulmamış doğası, cana yakın insanları ve asırlık taş evleriyle dikkati çekiyor.

Tarım ve hayvancılığın yapıldığı mahallede yaşayanlar, iki yıl önce tamamlanan Konya-Beyşehir kara yolunda döner kavşağın 150 metre ileriye yapılmasıyla sıkıntılı günler geçiriyor.

İlçeden gelene girişin olmadığı mahallenin sakinlerinden "kavşak" talebi

Mahallenin kadın muhtarı Emine Çini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle girişinin 150 metre ötesine yapılan döner kavşak yüzünden sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledi.

Karayolunun tamamlanmasıyla mahalle girişindeki kavşağın kaldırıldığını anlatan Çini, şöyle konuştu:

"Buraya bir kavşak yapılmasını ve tersten girişin kalkmasını bekliyoruz. Yarın birgün bir sıkıntı ve kaza yaşanmadan bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Bu karayolu yapıldığında kavşağı 150 metre ileriye taşıdılar. Sonrasında bu döner kavşaktan mahalleye girişi için çalışma yapılacaktı. Ancak bir türlü bu çalışmalar yapılamadı. Kamulaştırma nedeniyle mahkemelik olundu. İlçeden gelen vatandaşlarımız, 150 metre boyunca tersten gelerek mahalle yoluna girebiliyor. Diğer yandan Konya istikametindeki yaklaşık 3 kilometre ilerideki kavşaktan dönüp gelmesi gerekiyor. Bu da 6 kilometre mesafe demek. İki yıldır bunun düzeltilmesi için talepte bulunuyoruz. İstimlak sürecinden dolayı iş bugüne kadar uzadı. Şu anda bu sorun da aşıldı gibi ancak bu sürecin hızlandırılmasını istiyoruz. Kavşak yolun karşısından düzenlenmiş olsa yeni yol yapmaya da gerek kalmayacaktı. Göbeği eskiden olduğu yere yapılarak buradan giriş sağlanabilirdi."

Mahalle sakinlerinden Akif Sucu ise ilçeden gelen vatandaşların 150 metre tersten girerek, mahalle yoluna girebildiğini anlatarak, "Yolumuz ters. Beyşehir'den gelen bazı mahalleli buradan girdiği için ceza kesildi. Ayrıca tersten giriş ciddi trafik kazası ihtimalini de artırıyor. Eski yolumuz burası, karşıdan sağlanıyordu. Konya'dan ve Beyşehir'den gelenler bu karayolu üzerindeki girişin karşısındaki kavşağı kullanıyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA