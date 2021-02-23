150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
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150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı

23.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 02:35
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Oğuzhan A. (27) yönetimindeki otomobil, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından önce yolda barikat kuran iki polis aracına ardından da bariyerlere çarparak alev aldı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Oğuzhan A. (27) yönetimindeki otomobil, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından önce yolda barikat kuran iki polis aracına ardından da bariyerlere çarparak alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde sıkışarak yaralanan Oğuzhan A. ile yanında bulunan arkadaşı Ferhat A. (26) polis ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırasında bir polis memuru da yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, merkez Nilüfer ilçesi Görükle mevkisinde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden Oğuzhan A. yönetimindeki 41 LD 044 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüpheli aracın peşine düştü.

YENİŞEHİR-BURSA ARASINDA 2 SAATLİK KOVALAMACAPolis ekipleri Ankara Yolu Caddesi üzerinde barikatlar kurarak şüphelilerin kaçışını engellemek istedi ancak ekiplerin barikatını aşan otomobil İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'na girerek kaçışını sürdürdü. Yenişehir ilçesine doğru kaçan otomobilin peşine düşen ekipler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgede barikat kutan jandarma ekipleri şüphelilerin Yenişehir ilçesine kaçışını önlemek istedi. Otomobili bu kez jandarma ekiplerinin üzerine süren şüpheli sürücü, jandarma barikatını da aşarak Bursa Yenişehir Havalimanı mevkiisnden Bursa-İzmir otoyoluna dönerek kaçışışına devam etti. Lastikleri patlamasına rağmen kaçmaya devam otomobil, yaklaşık 150 kilometrelik kovalamacının ardından otoyolun Nilüfer ilçesi Görükle Hal Kavşağı mevkisinde barikat kuran iki polis aracına çarptı. 1 polisin yaralandığı kazadan sonra savrulan otomobil bariyerlere çarparak alev aldı.ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTAN POLİS EKİPLERİ KURTARDIBir polis memurunun da yaralandığı kazanın ardından alev topuna dönüşen otomobilde sıkışan sürücü Oğuzhan A. ile yanında bulunan Ferhat A., polisler tarafından kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobile kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru ile Oğuzhan A., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan beraberindeki Ferhat A. ise polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.azanın ardından alev topuna dönen ve itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, detaylı arama yapılmak üzere Emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi.

Tedavi altına alınan Oğuzhan A.'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kimlik kontrollerinde ise şüphelilerin çeşitli suçlardan aranması olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı
150 kilometrelik kovalamacanın ardından polis barikatına çarpan otomobil alev aldı; 1'i polis 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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