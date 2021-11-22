150 İŞÇİ ÇIKARTAN FABRİKADAN '500 ELEMAN ALINACAK' İLANI

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da 2 kez işten atılan 150 işçinin çalıştığı fabrikaya 500 elemanın alınacağı duyuruldu. Sendikalı oldukları için işlerine son verildiğini belirten işçiler, fabrika önünde toplandı.

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 150 işçi, ekim ayında 'sürekli çalışan' olmalarına rağmen 'kısa süreli çalışan' iş durumunda uygulanan 'Kod-18' maddesi ile işten çıkarıldı. 15 gün sonra işe alınıp tekrar çıkartılan işçiler, toplanıp fabrika önünde yürümek istedi. İşçilerin fabrikaya girmesine izin verilmeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Fabrikanın kapısına ise 'Hazır giyim sektöründe tecrübeli elaman alımları başlamıştır. Ön başvuru kayıtlarında 500 kişi işe alınacaktır' yazısı asıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Sendikalı oldukları için işlerine son verildiğini belirten işçiler ise fabrika çevresinde bekleyişini sürdürüyor.