150 genç, TRT'nin 'Yetenek Sende, İşin TRT'de' programı sayesinde istihdam edilecek TRT, "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla bu kez kapılarını yeni mezunlara açıyor.

TRT, "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla bu kez kapılarını yeni mezunlara açıyor. Program ile 150 genç yeteneği yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya ve daha pek çok farklı alanda istihdam edilmesi planlanıyor. Gençler, 14 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında programa başvuru yapabilecek.

Kamu yayıncılığı ile birlikte eğitim misyonunu da üstlenerek bugüne kadar binlerce gence staj imkanı sağlayan TRT, "Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla bu kez kapılarını yeni mezunlara açıyor. Düzenlenen yetenek programı ile 150 genç yeteneği yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya ve daha pek çok farklı alanda istihdam edilmesi planlanıyor. Yeni mezunlara yönelik istihdam programında gençler, hem sektörün ustalarıyla çalışma imkanı bulacak hem de TRT'de yeni işlerine ilk adımlarını atabilecek. Yayıncılık sektörünün rekabetçi, enerjik, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasına katılmak için yeteneğine güvenen gençler istihdam edilecek.

Programa; üniversitelerin lisans bölümlerinden 2019 - 2020 akademik yılında mezun olacaklar, 01.01.2017 tarihi itibarıyla lisans mezuniyeti elde edenleri, 01.01.1994 sonrasında doğan ve yayıncılık hayatında kariyer yapmayı hedefleyen gençleri kapsıyor.

Başvurular Bugün Başlıyor

Programına başvuru yapmak isteyen gençler, 14 Nisan - 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında kariyer.trt.net.tr/yetenek adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Adaylar; "Genel Yetenek Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Video Mülakat, Grup Çalışması, Kişilik Envanteri, İnsan Kaynakları(İK) ve Birim Mülakatı"ndan oluşan 7 aşamalı değerlendirme sürecine katılacak. İK ve Birim Mülakatı aşamasına kadar olan tüm adımlar online şekilde gerçekleşecek. Böylelikle korona virüs tehdidinden izole bir şekilde tüm adaylar başvuru yapabilecek.

İstihdam projesi ile toplamda 150 genç yetenek, "TV ve Radyo İçerik, TV ve Radyo Teknik Fonksiyonlar, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama Stratejisi, Dijital Strateji, Kurumsal Fonksiyonlar ve Dijital İçerik" olmak üzere 7 farklı alanda istihdam edilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, giriş bölümünden başvuru bilgilerine erişebilecek ve süreçlerini online takip edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA