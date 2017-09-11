150 Dekar Arazi Suyla Buluşacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesi Asmacık Mahallesi'ne yapılması planlanan tarımsal sulama tesisinde inceleme yapıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin kazançlarını arttırmaya yönelik kırsal bölgelere yaptığı yatırımları sürdürmeye devam ediyor. Yunusemre ilçesi Asmacık Mahallesi'nde üreticilere fayda sağlaması amacıyla yapılması planlanan tarımsal sulama tesisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdür vekili Duran Akdağ ve ekipler tarafından incelendi. Üreticilere daha iyi hizmetin nasıl sağlanacağı yönünde fikir alışverişinin de yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, tesisten 26 Asmacıklı üreticinin faydalanacağını belirterek, "Bu tesis ile 150 dekar arazi sulanacak. 17 ilçede hizmetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üreticilerin faydasına yönelik yatırımlarımız devam edecek" dedi. - MANİSA