150 bin liraya mal ettiği otobüste köfte satıyor 150 bin liraya mal ettiği otobüste köfte satıyor Ordulu Musa Erikçi, iki yıl önce satın aldığı 1998 model otobüsü seyyar lokantaya çevirdi Ordulu vatandaş, 2 yıl önce satın aldığı çalışır vaziyetteki otobüsü seyyar lokantaya çevirerek, köfte ve kahvaltı hizmeti veriyor.

150 bin liraya mal ettiği otobüste köfte satıyor

Ordulu Musa Erikçi, iki yıl önce satın aldığı 1998 model otobüsü seyyar lokantaya çevirdi

ORDU - Ordulu vatandaş, 2 yıl önce satın aldığı çalışır vaziyetteki otobüsü seyyar lokantaya çevirerek, köfte ve kahvaltı hizmeti veriyor.

Bir dönem turizm sektöründe çalışan 42 yaşındaki Ordulu Musa Erikçi, seyyar bir köfte aracı yaptırmak istedi. İki yıl önce Samsun'dan çalışır bir otobüs alan Erikçi, Ordu'ya getirdiği otobüsün yolcu koltuklarını iptal ettirerek, seyyar lokantaya çevirdi. Trafikten kaydı silinen otobüs içerisinde sabahları köy kahvaltısı ile ızgara köfte hizmeti veren Erikçi, ilk kez gören insanların şaşırdıklarını ve projeyi beğendiklerini belirtiyor.

150 bin liraya mal oldu, otobüs çalışıp-yürüyor

Mesudiye ilçesi Darıcabaşı Mahallesi'nde yol kenarında insanlara hizmet veren otobüsün sahibi Musa Erikçi, 98 model otobüsün kendisine yapımı ve çevre düzenlemesi ile birlikte 150 bin liraya mal olduğunu belirterek, "Araç 1998 model ve çalışır-yürür vaziyette. Samsun'dan satın alıp Ordu'ya getirdim ve burada yaptırdım. Seyyar iş yerim olsun diye düşündüm ve bu aklıma geldi. Yaklaşık 2 yıldır burada işletiyorum. Buranın maliyeti bana araç ve diğer işlemlerle birlikte 150 bin lirayı buldu. Burada sabahları köy kahvaltısı ve köfte satışı yapıyoruz. Meşrubat, çay, dondurma ve turşu da satıyoruz. Görenler burada oturuyor yemek yiyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Otobüsün de çalışır olması ayrı bir farklılık katıyor" dedi.

Otobüs lokantayı ilk kez görenler de şaşırdıklarını belirterek, kullanışlı, güzel ve dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İHA