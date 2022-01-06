150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı - Haberler
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150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı

150 bin liralık sulama makinesini çalan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de tarım arazisinden yaklaşık 150 bin lira değerindeki sulama makinesini çalıp internetten sattığı belirlenen M.K., tutuklandı.

KONYA (DHA) - ESKİŞEHİR'de tarım arazisinden yaklaşık 150 bin lira değerindeki sulama makinesini çalıp internetten sattığı belirlenen M.K., tutuklandı.

Alpu ilçesi Bozan Mahallesi'nde bir çiftçinin tarım arazisinden traktörün arkasına bağlanan sulama makinesi çalındı. İhbar üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada M.K.'nin 150 bin lira değerindeki sulama makinesini internet üzerinden Konya'daki bir çiftçiye sattığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Konya'dan getirilen sulama makinesi ise sahibine teslim edildi.


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