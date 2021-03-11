150 bin liralık altınlarını dolandırıcılardan son anda kurtardı
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150 bin liralık altınlarını dolandırıcılardan son anda kurtardı

11.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:47
150 bin liralık altınlarını dolandırıcılardan son anda kurtardı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde telefon dolandırıcıları bu sefer de yaşlı bir kadını dolandırmaya çalıştı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde telefon dolandırıcıları bu sefer de yaşlı bir kadını dolandırmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın, polis yardımı ile yaklaşık 150 bin liralık altınlarını son anda kurtardı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup telefon dolandırıcısı, ilçede bir kadını ağına aldı. Kadını arayan dolandırıcılar, kadının para ve altınlarını istedi. Dolandırıldığını fark eden kadın telefonu kapatmayarak bir yakınından polise haber vermesini istedi. Kısa sürede harekete geçen Kapaklı Büro Asayişe bağlı polis ekipleri, kadının adresinde gerekli önlemler aldı.

Daha sonra telefon dolandırıcısı, dolandırmak istediği kadını altınlarla birlikte Bülent Ecevit Parkına yönlendirdi. Bunun üzerine polis ekipleri de parka geçerek önlemlerini aldı. Dolandırıcılarla buluşan kadın yaklaşık 150 bin liralık altının olduğu poşeti dolandırıcılara verdi. Daha sonra harekete geçen polis ekipleri altınların olduğu poşetle birlikte şüphelileri yakaladı. Altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli K.Y. ve S.G. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinden sonra telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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