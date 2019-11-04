150 bin çoban ithal edilecek

04.11.2019 15:45

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği çobana ihtiyaç duyuyor. Üstelik asgari ücretin 2,5 katı maaş yani 5 bin lira veriyor. Ancak çalışacak çoban bulunamıyor. Halihazırda 150 bin açık bulunan çobanlıkta, yetiştiriciler Afgan çoban ithal etmek istiyor. Türkiye'de işsiz sayısı, resmi rakamlara göre 4,5 milyon kişi. Ancak çobanlığa talep yok. ve bu durum yetiştiricilere büyük sıkıntı çıkarıyor. Bakanlığın önümüzdeki günlerde Afgan çobanları getirmek için harekete geçmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA