150 Afgan ABD'ye gitmek için Afganistan'dan ayrıldı
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150 Afgan ABD'ye gitmek için Afganistan'dan ayrıldı

150 Afgan ABD'ye gitmek için Afganistan'dan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki üst düzey bir yetkili, öğleden sonra 150 Afgan'ın, Katar üzerinden ABD'ye gitmek için Afganistan'dan ayrıldığını söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki üst düzey bir yetkili, öğleden sonra 150 Afgan'ın, Katar üzerinden ABD'ye gitmek için Afganistan'dan ayrıldığını söyledi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı yetkilisi Abdul Hadi Hamdarad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazıları çifte vatandaş 150 Afgan yolcunun Katar Havayollarına ait uçakla önce Doha'ya götürüldüğünü kaydetti.

Hamdarad, uçağa yalnızca Amerikan pasaportu veya yasal seyahat belgesi olan yolcuların binmesine izin verildiğini belirtti.

Bu, ABD de dahil olmak üzere yabancı ülkelerin, 15 Ağustos'ta başlatılan tahliye görevlerini tamamlamasından bu yana Kabil'den yapılan ilk uçuş oldu.

Sabah erken saatlerde havalimanına gelen ikisi merkez Uruzgan ilinden, biri kuzeyde Kunduz'dan olmak üzere üç genç, AA muhabirine ABD'ye giden bir uçağa bineceklerini söyledi.

Kunduz'dan gelen Ezzda, bir Amerikan şirketiyle çalıştığını ve resmi kimlik bilgilerini gösterdiğini, bunun kendisini ABD'ye taşınmaya uygun kıldığını aktardı.

İki kardeş Nasrullah ve Samiullah'ın da elinde tercümanlık yaptıklarına dair belgeler bulunuyordu.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta kontrolü ele almasının ardından, çoğunluğu yabancı güçler veya gruplarla çalışan sivillerden oluşan binlerce Afgan, ülkeden ayrılmak umuduyla havalimanına akın etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin Taliban tarafından rehin tutulduğu iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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