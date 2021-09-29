15 yolcunun bulunduğu otobüs kamyonetle çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, içerisinde 15 yolcunun bulunduğu otobüsün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri sadece 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da, içerisinde 15 yolcunun bulunduğu otobüsün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri sadece 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet kullanılamaz hale gelirken otobüs ise kazanın etkisi ile yoldan çıkıp refüje girerek durabildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu 2. Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden Hakverdi Nigar idaresindeki 35 PK 882 plakalı yolcu otobüsü kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebeple Değer Çakır yönetimindeki hayvan tuzu yüklü 03 VK 914 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet kaldırıma çıkarak durabilirken, yolcu otobüsü ise kontrolden çıkıp orta refüje girerek durabildi. Kazanın ardından otobüste bulunan 15 yolcu büyük panik yaşarken, otobüstekilerden yaralanan olmadı. Olayda yaralanan kamyonet sürücüsü Çakır ise çevredekilerin yardımı ile aracın arka kapıları açılarak çıkarıldı. Kazada yaralanan Çakır, olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcular olay yerine gelen bir başka otobüse aktarıldı

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın görgü tanıkları çalıştıkları dükkandan sesi duyarak dışarı çıktıklarını ve kazayı gördüklerini belirtti.

Öte yandan, otobüsteki yolcular olay yerine gelen firmanın bir başka otobüsüne aktarılarak Ankara'ya doğru tekrar yola çıktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı