Son dakika... 15 YILLIK FESTUS OKEY DAVASI YARGITAY'DA 3'ÜNCÜ KEZ BOZULDU

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Festus Okey davası bugün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Bozma ilamına karşı söz alan şikayetçi avukatı Olgun Eroğlu, Yargıtay'ın bozma kararına karşı mahkemenin direnmesini istediğini belirterek, "Mahkemenizce hukuki temellere dayanan eldeki delillerle bir karar verildi. Yargıtay kararı sizin kararınızı bozmanız gerektiğini söyleyerek sanığın beyanına üstünlük veriyor. Yargıtay Ceza Dairesi taraflar arasında husumet ve tanışıklık olmadığı için dolayısıyla 'olası kast yoktur' diyor. Olası kast için husumete ve tanışıklığa gerek yoktur. Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararı sizin kararınızı çürütebilecek nitelikte değil. Nihai olarak direnme yönünde irade göstermenizi talep ediyoruz" dedi.

SANIK POLİSİN AVUKATI: "BURADA MEŞRU MÜDAFAA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

MAHKEME YARGITAY'IN KARARINA BOZDU

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bu karar da sanık polisin avukatları ile cumhuriyet savcısının temyizi sonucu Yargıtay 1. Ceza Dairesi 3 Kasım 2021'de bozuldu. Daire kararında, polis memuru Yıldız'ın "Olası kast" ile değil, "Taksir ile öldürmek" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Kararda, "Silah kullanma ve bulundurma konusunda tecrübeli olan sanık Cengiz'in, silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurmaktan şüpheli olan maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve yaşanan olaya sebebiyet verdiği anlaşılmakla, meydana gelen neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan mahkümiyet kararı verilmesi yerine suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde 'olası kastla öldürmek' suçundan mahkümiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel