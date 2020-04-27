15 yıldır ormanın ortasında organik tarım yaparak geçimini sağlıyor
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Kütahya, Emet, Güncel, Haber

15 yıldır ormanın ortasında organik tarım yaparak geçimini sağlıyor

15 yıldır ormanın ortasında organik tarım yaparak geçimini sağlıyor Kütahyalı üretici Celil Solak: "Korona virüs üretmemize engel olmamalı" Kütahya'nın Emet ilçesinde bir çiftçi, 15 yıldır ormanın ortasındaki atıl arazide tamamen doğal yöntemlerle organik tarım yaparak geçimini sağlıyor.

27.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:24
15 yıldır ormanın ortasında organik tarım yaparak geçimini sağlıyor

15 yıldır ormanın ortasında organik tarım yaparak geçimini sağlıyor

Kütahyalı üretici Celil Solak: "Korona virüs üretmemize engel olmamalı"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir çiftçi, 15 yıldır ormanın ortasındaki atıl arazide tamamen doğal yöntemlerle organik tarım yaparak geçimini sağlıyor.

Her tarafı ormanlarla kapalı arazide çilek, karpuz, üzüm, domates, biber gibi sebze ve meyveleri tamamen organik üreten Cemil Solak, ürettiği tüm ürünlerin çimini de kendi yetiştiriyor.

Solak, aşılama yöntemiyle ceviz ve Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı bir köyden adını alan Küreci elması da yetiştiriyor. Solak, yetiştirdiği ürünlerin fidelerini kendi hazırlıyor. Eski usül yöntemle, kilimlerle üstünü kapatarak çimler plastik kasalarda uyutuyor ve daha sonra toprağa dikimini yapıyor.

"Dağdan bin 200 metre mesafeden su getiriyorum"

Oğlu Mustafa Serkan Solak'ı, üretim yapmasında kendisine destek olması için Tarım Lisesinde okutup mezun eden Cemil Solak, "15 yıl önce esnaflığı bıraktım. Çiftçilik yapmaya karar verdim. Tarımı tamamen organik yapıyorum. Yetiştirdiğim ürünler çilek, karpuz, domates ve biber. Burası her tarafı ormanlarla kaplı ve yüksekten kayan topraklarla oluşmuş biryer. Biz burada tamamen doğal katkısız tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilek birinci kalitedir ve ilk hasadımızı Ramazan ayının ortasında yapacağız. Yetiştirdiğim karpuzun aroması adana karpuzundan çok daha iyidir. Dağdan, bin 200 metre yükseklikten su kaynağı bulup arazime borularla getiriyorum. Tamamen manuel olarak su kendi basıncıyla geliyor. Damlama sistemi ile ürünlerimi yetiştiriyorum. Yıllık ortalama 3 buçuk ton çilek, 15 veya 20 ton arası domates, 20 ton karpuz ve üzümle beraber yıllık 60 ton üretim yapıyorum. Yetiştirdiğim üzümden, bin bir derde deva olan tamamen doğal pekmez yapıp satıyorum. Yetiştirdiğim ürünlerin fidesini hiç bir yerden almıyorum. Tamamını kendim yetiştiriyorum ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da üretim için fide veriyorum" dedi.

"Ormanın ortasında ceviz ve elma yetiştiriyor"

Aşılama yöntemiyle ceviz yetiştirmeye başladığını belirten Celil Solak, "Kütahya'nın Emet ilçesine has olan Küreci elması üretimine de başladım. 3 yılda elma hasat etmeye başladım. Toprak oldukça verimli. Bizde Korona virüs var diye üretim durmaz. Tedbirlerimizi alarak üretmek zorundayız. Durmak yok üretmeye devam. Daha fazla çalışmak zorundayız. Kendi çabalarımızla bu gördüğünüz atıl arazide yolumuz olmadan üretmeye çalışıyorum. Devletimizden bizim gibi aile üreticilerine de destek vermesini istiyorum" diye konuştu.

21 yaşındaki Mustafa Serkan Solak, "Kendimi bildim bileli bu atıl arazide üretim yapıyoruz. Tarım lisesi mezunuyum. (Covid-19) salgını olmasına rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizin daha çok üretime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve daha çok üreteceğiz. Aile işletmeciliğimiz de bu atıl arazide üretime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 yıldır ormanın ortasında organik tarım yaparak geçimini sağlıyor

Kaynak: İHA

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