15 yıldır hastalara hem kan taşıyor hem de bağışta bulunuyor

Gümüşhane'de 15 yıldır kan bağışı merkezinde destek personeli olarak çalışan Abdullah Ezber, 41 kez kan bağışlayarak altın madalya kazandı.

Kent merkezinde yaşayan 38 yaşındaki Ezber, 15 yıl önce Gümüşhane Kızılay Kan Merkezi'nde destek personeli olarak göreve başladı.

Merkezin kan nakil araçlarında şoförlük yaparak hastalara kan taşıyan Ezber, işe başladığı günden itibaren düzenli olarak kan bağışında bulundu.

Özverili çalışmalarıyla öne çıkan ve 41. kez kan bağışında bulunan Ezber, altın madalya ile ödüllendirildi.

Ezber, AA muhabirine, merkezde kan bağışı organizasyonlarının yanı sıra bölgedeki hastanelere kan nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların bağışladığı kanı hastalara ulaştırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Ezber, "Bu süreçte hava şartı ve saat hiç önemli değil. Yedi gün 24 saat bu faaliyet devam ediyor. İhtiyaç duyan hastalara kanı güvenli bir şekilde götürüyoruz." dedi.

Ezber, insan hayatıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan mutluluk duyduklarını dile getirerek, kendisinin de bilinçli bir bağışçı olduğunu vurguladı.

Kan bağışının ardından cep telefonlarına gelen "Üç kişiye hayat, doğaya bir fidan bağışladınız." mesajının kendisi için çok anlamlı olduğuna dikkati çeken Ezber, şöyle konuştu:

"Kan bağışçılarımız da bu mesajdan çok mutlu olduklarını söylüyor. Biz de mutluyuz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. İşimi severek yapıyorum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Hem kan bağışlamaktan hem de ihtiyaç sahiplerine bağışlanan kanları ulaştırmaktan çok mutlu oluyorum. İnsanların mutluluğunu hissetmek beni kan bağışı yapmaya teşvik ediyor."

-"Kendisine '41 kere maşallah' diyoruz"

Gümüşhane Kızılay Kan Bağışı Merkezi Doktoru Gülseren Oğuzhan Çıtlak, 41 kez kan bağışında bulunarak altın madalya kazanan Ezber ile 10 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

Çıtlak, 10 bağışta bulunan duyarlı bağışçıların bronz, 25 bağışta bulunanların gümüş, 35 bağışta bulunanların ise altın madalya ile ödüllendirildiğini kaydederek, Ezber'in çalışan olmasının yanında düzenli bir bağışçı olduğunu ve 41'inci bağışını yaptığını belirtti.

Bağışları nedeniyle Ezber'in altın madalya hakkı kazandığına işaret eden Çıtlak, "Kurtardığı hayatlar için teşekkür ediyoruz. Hem kan bağışı yapıyor hem ekip alanlarında çalışıyor. Saatin kaç olduğunun önemi yok, ihtiyaç olan hastanelere kan nakli de gerçekleştiriyor. Kendisine '41 kere maşallah' diyoruz, özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik