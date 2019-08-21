15 yıl sonra gelen Recep bebeğin yaşam mücadelesi

21.08.2019 10:45

Örs ailesinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek ile kavuştuğu Recep bebek, böbrek üstü kanserini yenmek için mücadele veriyor. Baba Erdem Örs, evlatlarının tedavisi için gereken ve kutusu 10 bin euro olan ilaçları ABD'den getirtebilmek için yardım kampanyası başlattı.

Kayseri'de yaşayan Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile Recep Safa ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Şuan 2 buçuk yaşında olan Recep Safa, böbrek üstü kanserine yakalandı. 1 buçuk yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisi süren Recep Safa'nın hastalığı tekrar nüksetti. Tedavisi için gerekli olan ve Amerika'dan getirilmesi istenen 'Dinutuximab Beta' isimli ilacı araştıran aile, ilacın kutusunun 10 bin euro olması nedeniyle çaresiz kaldı. İlaçtan 15 kutu kullanması gereken Recep Safa için baba Erdem Örs, valilik ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak yardım kampanyası başlattı.

Baba Erdem Örs, "20 yıllık evliyim, 20 yıllık evliliğimizde 15 yıl boyunca çocuğumuz olmadı. 15 yıl sonra 4. tüp bebek denemesiyle bir tane oğlum oldu. Çocuğumuz 2 buçuk yaşında kanser hastalığına yakalandı. Böbrek üstü kitlesi tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra tedaviye başladık ve 1 buçuk yıldır da tedavi görüyor Erciyes Üniversitesinde. Yalnız bütün tedaviler yapıldı. Doktorumuz her şeyi denedi ve hastalık tekrar nüksetti. Hastalığın nüksetmesinin ardından doktorumuz 'Amerika'da bir ilaç var, bu ilacı getirtirsek oğlumuz Recep Sefa için iyi olacaktır' dedi" ifadelerini kullandı.

"YARDIM BEKLİYORUZ"

Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini ifade eden Örs, "Biz de ilacı araştırdık, devletimizin karşılamadığını öğrendik. Kendi imkanlarımızla alalım dedik, maddi gücümüz yeterli gelmedi. O yüzden yardım kampanyası başlatıyoruz. İlacın bir kutusunun fiyatı 10 bin euro. 15 kutu kullanacağız ve toplam maliyeti 150 bin euro yapıyor. Valilikten ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri aldık, ilacı kullanmamızda herhangi bir sakınca yok. Ama sadece Türkiye'ye getirtmemiz gerekiyor. O yüzden de yardım kampanyası başlattık. Devletimizden, hayırseverlerimizden yardım bekliyoruz. Yardımda bulunmak isteyenler Ziraat Bankasından açtırdığımız hesaba göndererek yardımda bulunabilirler" şeklinde konuştu.

Anne Hanife Örs ise gözyaşları içerisinde, "Çocuklar bu ilaçlar yüzünden yitip gitmesin. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Baba Erdem Örs, başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyenlerin Recep Safa Örs adına açılan Ziraat Bankasının 89998552-5001 numaralı hesabına yardımda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İHA