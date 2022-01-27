15 yıl sonra duygusal buluşma

ŞANLIURFA (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2005-2008 yılları arasında Kaymakamlık yaptığı dönemde gençlerin spora yönelmesi için başlattığı bir projeye 5 yaşında katılarak, düzenlenen yarışmalarda Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan Kick Boks Sporcusu Emrah Yaşar ile 15 yol sonra karşılaştı.

19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorisinde düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılan ve büyükler kategorisinde 86 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Emrah Yaşar, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun ile birlikte Ordu Valiliğine gelen Emrah Yaşar, madalyasını da Vali Tuncay Sonel'in elinden aldı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sonel, genç sporcuya başarılar diledi.

"2005-2008 yıllarında Şanlıurfa'mızın Birecik ilçesinde kaymakamlık yapmıştık. O yıllarda Emrah daha 5 yaşındaydı, hatırlıyoruz o günleri.İlk spor malzemelerini vermiştik.Yetenekli bir çocuouğumuzdu.Avrupa ve Türkiye Şampiyonu oldu.İnşallah ileride olimpiyat şampiyonluğunu da görürüz" diyerek, sözlerine devam eden Vali Sonel, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunun altını çizdi.

Vali Sonel, "Bizim gençlerimiz, evlatlarımız ülkemizin geleceği. Yıllar sonra burada buluşmak bir Şanlıurfa Birecik nostaljisi yaşamak, eski anıları yad etmek. İşte hayat böyle. Bir gün bir yerde karşılaşıyorsunuz. Emrah evladımızın yolu, bahtı açık olsun diyorum. Her daim nerede olursak olalım yanındayız. Murat hocama da böyle gençlerimize vermiş olduğu değerlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bizim vali babamız"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun ise Vali Tuncay Sonel'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Valimizin ev sahipliğinde, himayelerinde çok güzel bir organizasyon oldu. Dolayısıyla bu organizasyonda da Emrah Yaşar büyükler kategorisinde 86 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. İnşallah Dünya Şampiyonasında Emrah bizi ve aynı zamanda ülkemizi temsil edecek, dolayısıyla şanlı bayrağımızı da göndere çektirecektir. Sayın Valimize ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aidiyet duygusu yüksek, vatan sevgisi yüksek, toplumla iç içe olan ve proaktif bir yapısıyla örnek bir bürokrat. Yıllar önce Birecik'te kaymakam babamızdı. Şimdi de Ordu'da vali Babamız oldu. İnşallah yolu açık olur" diyerek sözlerini tamamladı.

19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvasında şampiyon olan Emrah Yaşar ise verdiği desteklerden dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Spor